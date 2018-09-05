В Пермском крае будут награждать лучших наставников

12:47 | 7.09.2018

Глав Прикамья Максим Решетников подписал указ о введении почетного звания «Наставник Пермского края».



Согласно документу, почетное звание будет присваиваться лучшим наставникам из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйств, иных видов экономической деятельности, государственных и муниципальных служащих, работников образовательных, медицинских и фармацевтических организаций, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее трех лет.



Планы по возрождению программы наставничества в Прикамье глава региона озвучивал еще осенью 2017 года. По его словам, «молодым специалистам важно, чтобы рядом было плечо старшего товарища, который сможет направить и помочь избежать ошибок».



В первую очередь программу наставничества предполагается ввести в социальных сферах — в системах здравоохранения и образования.



Инициатива о присвоении звания может исходить от органов государственной власти Пермского края, местного самоуправления и любых организаций, независимо от форм собственности. Решение о присвоении звания принимает лично губернатор с учетом мнения комиссии по наградам Пермского края. Звание будет присваиваться раз в год ко Дню молодежи и не более чем десяти гражданам.



Напомним, в марте текущего года знак отличия для наставников на федеральном уровне учредил президент России Владимир Путин. Им будут награждать опытных работников, в том числе государственных и муниципальных служащих, за личные заслуги в наставничестве в течение не менее пяти лет.



Стоит отметить, что в России, так же как и в других странах, наставничество является частью корпоративной культуры. Многие крупные российские предприятия выстраивают систему наставничества для молодых специалистов и сотрудников, получивших повышение или новое место, чтобы повысить их эффективность посредством развития на рабочем месте и помощи в решении каких-либо рабочих вопросов. Данный метод применяется также для раскрытия потенциала нового сотрудника и его дальнейшей реализации в компании.