В Перми руководителей пяти УК дисквалифицировали за некачественное обслуживание домов

14:47 | 24.08.2018

Инспекция госжилнадзора Пермского края совместно с краевой прокуратурой добилась запрета права на осуществление деятельности по управлению МКД в отношении пяти руководителей управляющих компаний. Свердловский и Мотовилихинский районные суды постановили дисквалифицировать сроком от года до полутора лет Анатолия Пешкова (ООО «УК «Техкомфорт»), Виктора Елупова (ООО «Комплексное обслуживание домов»), Анну Хаджиеву (ООО «УК «Моторостроитель», с марта 2018 года переименовано в ООО «УК «Тихий Компрос»), Дмитрия Мальшакова (ООО «Управляющая компания Гарант») и Наталью Крючкову (ООО «УК «Загарье»).



Данные лица допускали ненадлежащее оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников многоквартирных домов. Активизация совместной работы прокуратуры и инспекции госжилнадзора связана с усиленной подготовкой к отопительному сезону, а также направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере обслуживания многоквартирных домов.



14 августа в ходе выездной проверки специалистов прокуратуры Мотовилихинского района Перми и ИГЖН было установлено, что решения собственников помещений в 30 многоквартирных домах по выбору управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТехКомфорт» (ИНН 5906137726) неправомерны. В общих собраниях приняли участие собственники помещений или их представители, обладающие менее чем 50 % голосов от общего числа голосов (отсутствовал кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Прокуратурой Мотовилихинского района Перми выдано представление данной УК принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений, а именно прекратить деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе предъявлению платежных документов для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. ИГЖН Пермского края уведомило департамент ЖКХ администрации города Перми о необходимости обеспечить данные многоквартирные дома временной УК.



Напомним, неправомерное выставление квитанций или начислений за коммунальные услуги — одна из самых распространенных причин дисквалификации руководителей управляющих компаний.



Так, инспекцией госжилнадзора выявлены нарушения в действиях ООО «УК «Моторостроитель». Данная УК осуществила расчет размера платы коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, исходя из неустановленного (завышающего) тарифа при отсутствии технической возможности установки приборов учета.



Установить факты некачественного обслуживания домов и предотвратить нарушения возможно благодаря обращениям жителей в инспекцию госжилнадзора. Так, специалистами инспекции был выявлен неравномерный прогрев радиаторов в квартире села Бершеть Пермского района, который был допущен по вине УК «Гарант». В свою очередь, УК «Комплексное обслуживание домов» допустило неправомерное определение размера платы за отопление по адресу: Пермь, ул. Ивана Франко, 40/2.



Суд также встал на сторону ИГЖН, которая выявила факты неправомерного выставления квитанций за капитальный ремонт УК «Загарье» для жильцов дома по адресу: Пермь, ул. Коломенская, 34, за январь 2018 года. Ранее вступил в силу судебный акт, признавший недействительным решение общего собрания по выбору данной управляющей компании.