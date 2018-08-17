В «Выходные на набережной» в Перми состоится день театра «У Моста»

12:16 | 22.08.2018

Зрителей ждут мастер-классы по гриму и танцам в ирландском стиле, а также интерактивная концертная программа от артистов театра.



Всероссийская танцевальная гонка, организованная телеканалом ТНТ, захватит набережную в субботу, 25 августа. Здесь установят танцпол, где в течение восьми часов будет проходить танцевальный марафон.



Соревнование подразумевает под собой беспрерывное действо. Гонку выиграет тот город, который протанцует дольше других. В помощь судьям — огромный секундомер, который установят на площадке. Чем дольше площадка будет находиться без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени будет засчитано городу.



В течение дня гостей набережной также ждут показательные выступления танцевальных школ Перми, мастер-классы, лотерея, а также конкурсы и розыгрыши призов.



В этот же день, 25 августа, на набережной пройдет еще одно зрелищное соревнование — «Тяни авто». Самые сильные мужчины и женщины будут тягать легковые автомобили. Регистрация участников начнется в 16:30 на бетонированной площадке возле кафе. Старт соревнований назначен на 17:00.



В 17:00 и 18:00 лекции в интеллектуальном клубе прочитают преподаватели Высшей школы экономики. Накануне нового учебного года они расскажут о причинах безграмотности школьников. В зоне настольных игр пройдут мастер-классы по 3D-моделированию и 3D-рисованию. Вечер завершит танцевальная вечеринка на Соборной площади и диджейский сет.



В воскресенье, 26 августа, на набережной пройдет день театра «У Моста», посвященный III Международному фестивалю Мартина Макдонаха. Зрителей ждут мастер-классы по гриму и танцам в ирландском стиле, а также интерактивная концертная программа от артистов театра. Начало мероприятия в 17:00.



Подробное расписание мероприятий фестиваля и анонсы событий можно найти на официальной страничке «Выходных на набережной» «ВКонтакте» vk.com/coastweekend.



«Выходные на набережной» проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».