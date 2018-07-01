В Перми подвал жилого дома затопило водой

19:21 | 19.07.2018

Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края 19 июля проведена внеплановая выездная проверка в отношении УК «Моторостроитель». В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований в части содержания общего имущества, а именно: подвал дома № 1а/2 по улице Фонтанной затоплен водой из ливневой канализации.



Управляющей организации выдано предписание устранить нарушение.



ИГЖН сообщает, что в подвальном помещении установлен насос, который производит откачку воды в систему канализации.