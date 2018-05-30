В связи с погодой в Перми перенесены праздничные мероприятия для детей в парках

14:37 | 1.06.2018

В связи с похолоданием праздничные мероприятия в парках краевой столицы перенесены на 6 июня. Маленьких пермяков ожидают сладости, уроки волшебства, встречи с героями из любимых мультфильмов и дискотека.



Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) с 18.00 до 20.00 в этот день станет «Сладким королевством». Каждый маленький гость сможет сделать себе сладкий подарок – букет из конфет или расписной душистый пряник. В гости к ребятам прилетят знаменитые повелители гигантских мыльных пузырей Алексей и Виктория Лунеговы, солисты детской вокальной студии «Надежда», которые устроят для детей незабываемое шоу.



В саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) с 17.00 до 19.00 мальчишек и девчонок ждет увлекательный спектакль под открытым небом «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Зрители посетят школу Шапокляк, где можно будет немного пошалить. На интерактивной площадке для игры в МегаLEGO дети и родители смогут собрать из гигантских деталей конструктора LEGO множество фигур: причудливых животных, копии машин, самую высокую башню.



В «Райском саду» в Мотовилихе с 17.00 до 19.00 пройдет семейное развлекательное шоу. В королевстве Буль-Буль принцесса Мульти потеряла чемодан, в котором хранила все свои волшебные умения. Выручать принцессу вместе с детьми будут солисты вокальной студии «Надежда», жонглеры, фокусники и огромный жираф.



В парке им. Чехова (ул. Репина, 20) в это же время состоится цирковое представление. Программу откроют акробатический иллюзион и танцевальные номера с участием собак, затем зрители увидят семейный спектакль «Как львенок и черепаха песню пели». Также будут работать интерактивные площадки «Сладкая жизнь», «Детство девчонок», «Детство мальчишек».