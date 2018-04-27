В офисах МФЦ готовятся к праздничным акциям в честь Дня Победы

16:56 | 29.04.2018

С 3 по 5 мая в центральном офисе МФЦ (Пермь, ул. Куйбышева, 9) пройдет акция по раздаче георгиевских ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Символ воинской славы сможет получить каждый посетитель, обратившийся в эти дни за получением государственной или муниципальной услуги.



Напомним, впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в честь шестидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. В 2017 году в акции примут участие почти 90 стран мира. Георгиевская ленточка — это символ и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для фронта; это символ уважения к ветеранам.



Кроме того, ветераны Великой отечественной войны, проживающие на территории города Перми, всегда могут получить государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.



К участникам ВОВ, которые не имеют возможности посещать центры «Мои документы» самостоятельно, специалисты выезжают на дом и на месте оформляют все необходимые документы. Ветераны могут в домашних условиях подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, поставить на кадастровый учет дом, гараж или квартиру, написать заявление на получение льготы по оплате коммунальных услуг и многое другое.



Стоит отметить, что государственные и муниципальные услуги для ветеранов всегда бесплатны. Оплачиваются только установленные законодательством госпошлины.



Для согласования времени выезда специалиста необходимо позвонить по тел. 8 800 555 05 53. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.