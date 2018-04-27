Летом в Прикамье будет работать четыре межмуниципальных водных маршрута

16:39 | 29.04.2018

По информации министерства транспорта Пермского края, в настоящее время в регионе сформировано 4 маршрута водного транспорта межмуниципального сообщения. Они включают населенные пункты, не имеющие транспортного обслуживания альтернативными видами транспорта: Старые Ляды – Куликово, Сылва – Троица, Пермь – Заречный, Березники – Быстрая.



«Перевозка пассажиров по данным маршрутам осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения», – пояснил министр транспорта Прикамья Николай Уханов. Также министр отметил, что объявленные маршруты являются традиционными и на них в последние годы наблюдается рост пассажиропотока. Это обусловлено заключением долгосрочных договоров (сроком действия 3 года) с ответственными, надежными и исполнительными перевозчиками. По результатам проведенных проверок в период навигации 2017 года не обнаружено ни одного срыва рейса.



В этом году навигация начнется с учетом сроков схода льда и достижения необходимых уровней воды в местах остановочных пунктов для обеспечения безопасного причаливания судов.



Субсидирование маршрутов из бюджета Пермского края в 2018 г. будет обеспечено в соответствии с заключенными договорами в сумме 16 214 тыс. руб.



Подробное расписание будет размещено 5 мая на официальном сайте министерства транспорта Пермского края (mintrans.permkrai.ru) в разделе «Водный транспорт».