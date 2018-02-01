В Перми проходит конкурс бизнес-идей в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя»

17:37 | 20.02.2018

В школе № 140 и в лицее № 4 Индустриального района подвели итоги первого тура конкурса бизнес-идей, проводимого в рамках проекта депутата Пермской городской Думы Тимофея Чащихина «Школа молодого предпринимателя».



Депутат уже не первый год содействует популяризации знаний об основах предпринимательства среди старшеклассников.



Тимофей Чащихин считает, что одной из значимых составляющих надежного экономического фундамента государства является малый и средний бизнес. «Важно, что именно здесь любой активный человек, начав практически с нуля, но проявив инициативу и трудолюбие, может вырасти до солидных высот бизнеса. Старшеклассники — это почти выпускники, совсем скоро многие из этих ребят встанут перед серьезным выбором жизненного пути. И вполне возможно, что кто-то воспользуется полученными в рамках проекта навыками, возьмется за реализацию своего бизнес-плана».



На суд жюри были представлены разнообразные проекты: от традиционной идеи создания мини-пекарни до производства одежды из использованных полиэтиленовых пакетов. Жюри оценивало презентации участников по критериям инновационности, актуальности и реалистичности. На первом этапе конкурса были определены победители в каждой школе.



После подведения итогов первого тура и в других школах Индустриального района лучшие идеи будут представлены на межшкольном этапе конкурса.