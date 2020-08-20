Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

12:52 | 21.08.2020

Фото: wi-fi.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, по сравнению с предыдущим днем поднялся на 0,1 балла и составляет 0,93 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 18 августа – 149; 19 августа – 147; 20 августа – 139; 21 августа – 124. Сумма – 559.



Дата – количество заболевших: 14 августа – 154; 15 августа – 158; 16 августа – 150; 17 августа – 141. Сумма – 603.



Rt – 559/603=0,93



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 124 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 24 105 случай новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»