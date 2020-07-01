Новости дня
19:29 | 21.07.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области вручил выдающимся уральцам госнаграды РФ
«Церемония вручения государственных наград всегда вызывает во мне чувство гордости за родной край, за своих земляков, которые любят свое дело и достигают в нем высоких результатов. От всей души поздравляю всех вас с заслуженной наградой! Именно такие люди, как вы создают добрую славу нашего региона. Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и России», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» сегодня получили семь свердловчан. Благодарность Президента РФ получил коллектив АО «Уралэлектомедь». Звание «Почетный гражданин Свердловской области» было присуждено учредителю «Сима-Ленда» Андрею Симановскому.
С полным списком граждан, получивших сегодня награды, можно ознакомиться на официальном сайте правительства Свердловской области.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:37 | 21.07.2020
В Свердловской области проведено 12428 исследований проб на коронавирус
21:10 | 21.07.2020
В Екатеринбурге ищут мужчину, нуждающегося в медицинской помощи
20:26 | 21.07.2020
Пермский край получил 55 млн рублей на оплату отпускных медикам, работающим с COVID-19
19:45 | 21.07.2020
В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую три недели назад
19:29 | 21.07.2020
Губернатор Свердловской области вручил выдающимся уральцам госнаграды РФ
19:07 | 21.07.2020
Куйвашев рассказал об устранении последствий потопа в Нижних Сергах
18:37 | 21.07.2020
В Екатеринбурге закроется движение по улице Каменотесов
18:22 | 21.07.2020
Губернатор Свердловской области приехал в Нижние Серги
17:55 | 21.07.2020
В Пермском крае создана рабочая группа по строительству в рамках реализации нацпроектов
17:52 | 21.07.2020
Советник губернатора Свердловской области заболел коронавирусом
17:51 | 21.07.2020
В Пермском крае выздоровели 79% пациентов с коронавирусом
17:45 | 21.07.2020
В Прикамье состоялась акция «Пассажир, будь бдителен!»
17:38 | 21.07.2020
Смертность среди тяжелых пациентов с COVID-19 в Свердловской области уменьшилась на 2%
17:11 | 21.07.2020
В 2020 году жители Пермского края провели свыше 56 тысяч онлайн-оплат услуг ЖКХ через сервисы «КРЦ-Прикамье»
17:08 | 21.07.2020
Епархия Екатеринбурга объявила сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Нижних Сергах
17:01 | 21.07.2020
В Пермском крае расширен план развития Новых Лядов
16:42 | 21.07.2020
В Екатеринбурге утвержден проект расширения дороги в Солнечный
16:29 | 21.07.2020
Спасатели попросили уральцев не купаться в грозу
16:12 | 21.07.2020
В Свердловской области пересчитают жертв коронавируса
15:46 | 21.07.2020
В Нижнем Тагиле двое «зацеперов» проехались на поезде без билетов
15:20 | 21.07.2020
В Екатеринбурге ограбили элитный бутик на улице Вайнера
15:09 | 21.07.2020
На Урале росгвардеец спас тонущего мужчину
14:58 | 21.07.2020
Глава МЧС России прибудет в затопленные Нижние Серги
13:32 | 21.07.2020
В Орджоникидзевском районе Перми откроются городские ярмарки
13:25 | 21.07.2020
Куйвашев попросил Путина наградить екатеринбургского хирурга, умершего от COVID-19
13:11 | 21.07.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%
13:04 | 21.07.2020
Прикамское предприятие оштрафовано за лишние вещества в сыре
13:00 | 21.07.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 128 человек