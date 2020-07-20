Свердловские врачи вылечили от коронавируса еще 404 человек

12:56 | 21.07.2020

Фото: profile.ru

В Свердловской области за сутки из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписались 404 человек. Всего уральские врачи вылечили от COVID-19 уже 12 496 пациентов.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали ещё 227 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 18 250 человек.



Состояние 184 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 70 – на аппаратах ИВЛ. 849 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.



Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 205.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»