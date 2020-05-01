«Русский солдат, прими наши поклоны». Замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов поздравил ветеранов с праздником Великой Победы

13:58 | 9.05.2020

Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов записал видеообращение ко Дню Победы, специально для veved.ru. Он, в частности, рассказал о своей случайной встрече в глубокой юности с Мелитоном Кантария, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше немецкого рейхстага в 1945 году.



Юрий Зеленов отметил, что во время разговора Мелитон Кантария рассказал, что это не они с Егоровым водрузили Знамя, а русский солдат.



«Русский солдат, прими наши поклоны, живи долго, живи счастливо. Очень любим вас, очень почитаем вас. С Победой вас, дорогие наши герои!», – обратился к ветеранам Юрий Зеленов.





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