«Почта России» в Екатеринбурге изменит график работы по выходным

10:37 | 5.03.2020

Фото: yandex.kz

Крупные почтовые отделения в Екатеринбурге изменили график работы. Теперь на «Почту» в выходные можно прийти до 20:00 по местному времени.



Пресс-служба макрорегион УРАЛ АО «Почта России» сообщает, что речь идет о Главпочтамте (620000), а также о 12 городских отделениях: 620000, 620062, 620075, 620085, 620091, 620141, 620143, 620027, 620102, 620105, 620144, 620137.



Отметим, что ранее по графику работы некоторые из этих отделений в субботу закрывались в 18:00, а в воскресенье - в 14:00. В дальнейшем планируется продлить режим работы в выходные и небольших городских отделений почтовой связи.



Напомним, в 2018 году, в городских отделениях связи Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменск-Уральского были отменены обеденные перерывы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»