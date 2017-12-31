В ледовом городке Екатеринбурга общественники «напали» на полицию с мэрией

По словам правозащитников, сотрудники полиции не смогли представить общественникам документы, регламентирующие содержание задержанных граждан в подобной «клетке», которую правоохранителям, по их словам, предоставила администрация города Екатеринбурга.«В связи с явным нарушением полицией права на личное достоинство задержанных мигрантов и других граждан при содержании их в клетке, наблюдатель Ольга Вековшинина обратилась в прокуратуру Свердловской области», — сообщила в своём пресс-релизе организация «Екатеринбургское движение против насилия».Правозащитники призвали полицию прекратить «необоснованные» проверки документов у «лиц неславянской внешности» и демонтировать незаконную, по их мнению, «клетку», которая у горожан, например, возмущения не вызывает. Скорее наоборот — они одобрительно относятся к наличию подобного временного опорного пункта полиции с помещением для административно задержанных. Среди которых, к слову, как пьяные буйные посетители, так и гастарбайтеры, в числе которых выявляются и лица, нарушившие режим пребывания на территории России.Поэтому привлечение внимания общественников к опорному пункту полиции в самом оживленном месте Екатеринбурга в период новогодних праздников, скорее, можно расценить как попытку пиара. Ведь им наверняка известно, что помещение оборудовано в соответствии с требованиями внутренних документов и приказов МВД РФ, знаниями которых так любят кичиться правозащитники почти всех мастей. Безусловно, выдержать все размеры, нормативы и требования во временном опорном пункте полиции, наверное, невозможно, ведь он оборудован как временный — только на время проведения праздничных мероприятий, но в его необходимости, кроме вышеуказанных правозащитников, мало кто сомневается.Люди празднуют, злоупотребляют спиртным, начинают хулиганить, совершать неадекватные поступки и правонарушения. Это обыденность для не знающих меры в России с 31 декабря и до окончания праздничных дней. И то, что полиция сделала прямо в непосредственной близости от места празднования опорный пункт, — это нормально. Их прямая обязанность — защищать спокойствие граждан, что они и делают. А вот то, что пытаются сделать некоторые общественники, называется дестабилизацией работы полиции и самопиаром. Хотя им, безусловно, хочется называть это своей «общественной работой».Не совсем понятно, в каком мире они живут. Может быть, в их мире нет дебоширов и хулиганов? Может, в их мире никто не нарушает общественный порядок? А потому не нужна в их мире ни полиция, ни опорные пункты.Характерна и фраза из релиза общественников — «необоснованные» проверки документов у «лиц неславянской внешности». К чему она? Общественники хотят сказать, что документы проверяют только у лиц «неславянской внешности»? Это не так. А то, что более пристальное внимание приковано именно к этим лицам, так это понятно. Во-первых, если бы отсутствовал миграционный контроль, то, образно говоря, половина Средней и Юго-Восточной Азии, Закавказья и Китая жила бы в России. Нелегально. Во-вторых, проверка документов у гастарбайтеров — это общемировая практика, вызванная в том числе возвращением в родные края исламских радикалов из Сирии. Так при чем тут мигранты и их нарушенные права? Элементарные правила безопасности, вот как это называется.Мы попросили прокомментировать эту ситуацию руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.«Спасибо общественникам за то пристальное и постоянное внимание к деятельности органов внутренних дел Среднего Урала. Как говорится, «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». Безусловно, в некоторых подразделениях, у некоторых руководителей порой действительно «глаз замыливается» на очевидные и не всегда трудно решаемые вопросы, такие, к примеру, как элементарная побелка и покраска стен в служебных помещениях, чистота на подведомственной территории, на что не требуется существенного финансирования из госбюджета. Граждане, приходящие со своими проблемами и горем в райотделы (с хорошими новостями в полицию, как правило, не ходят, её вспоминают, когда случилась беда), бесспорно, имеют полное право находиться в цивилизованных условиях, а не как на скотном дворе.Когда общественники акцентируют своё внимание на таких простых проблемах, то, безусловно, надо их (проблемы) оперативно решать собственными силами, не дожидаясь, что кто-то помоет пол в коридоре. Однако эта работа правозащитников, как мне видится, важна лишь тогда, когда в релизах население объективно информируется о деятельности органов внутренних дел, а не с целью очередного самопиара. К сожалению, имеют место быть и такие вопросы, которые требуют соответствующего госфинансирования. В таких ситуациях мне всегда вспоминается известная фраза «Москва не сразу строилась». Должный порядок обязательно будет. И тех руководителей, которые, может быть, не до конца что-то понимают в сфере защиты законных интересов граждан, в том числе и доставленных по подозрению в совершении правонарушений и преступлений, будем поправлять.А вот критику вышеназванных вами правозащитников по проверкам подозрительных лиц я бы назвал конъюнктурной и по меньшей мере несправедливой. Почему? Всё ясно как Божий день. Случись что в Свердловской области, не дай Бог, в плане проявлений терроризма и экстремизма, наподобие того бардака, который происходит в странах Европы на постоянной основе, когда уже реками льётся кровь ни в чём не повинных людей, тогда эти же самые названные вами правозащитники, вероятно, будут первыми, кто поднимет вой в соцсетях и будет требовать, что называется, «на мыло» местную полицию за то, что не приняли своевременных упредительных мер. Так что, уважаемые общественники, давайте заниматься каждый своим делом, по мере возможности качественно и без популизма.И камеры, а не клетки для временно задержанных на упомянутом объекте находятся на вполне законных основаниях, об этом меня официально заверил в телефонном разговоре глава Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области, профессионал своего дела, полковник Олег Тощев», — резюмировал Валерий Горелых.