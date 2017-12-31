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Рубрика: Общество


21:05 | 6.01.2018

В ледовом городке Екатеринбурга общественники «напали» на полицию с мэрией

Правозащитники встали на защиту мигрантов и возмутились «клеткой» в опорном пункте правоохранителей

Накануне, 5 января, координатор «Екатеринбургского движения против насилия» Вячеслав Башков распространил сообщение о возможном нарушении, допущенном полицией на площади 1905 года, пишет «Московский Комсомолец — Урал». За день до этого общественник вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольгой Вековшининой и Сергеем Зыковым проверил работу опорного пункта полиции, расположенного в ледовом городке на главной площади уральской столицы. В опорном пункте представители общественных организаций обнаружили огороженное помещение площадью около одного квадратного метра. «Клетка», очевидно, предназначалась для временного содержания задержанных.

По словам правозащитников, сотрудники полиции не смогли представить общественникам документы, регламентирующие содержание задержанных граждан в подобной «клетке», которую правоохранителям, по их словам, предоставила администрация города Екатеринбурга.

«В связи с явным нарушением полицией права на личное достоинство задержанных мигрантов и других граждан при содержании их в клетке, наблюдатель Ольга Вековшинина обратилась в прокуратуру Свердловской области», — сообщила в своём пресс-релизе организация «Екатеринбургское движение против насилия».

В ледовом городке Екатеринбурга общественники «напали» на полицию с мэрией


Правозащитники призвали полицию прекратить «необоснованные» проверки документов у «лиц неславянской внешности» и демонтировать незаконную, по их мнению, «клетку», которая у горожан, например, возмущения не вызывает. Скорее наоборот — они одобрительно относятся к наличию подобного временного опорного пункта полиции с помещением для административно задержанных. Среди которых, к слову, как пьяные буйные посетители, так и гастарбайтеры, в числе которых выявляются и лица, нарушившие режим пребывания на территории России.

Поэтому привлечение внимания общественников к опорному пункту полиции в самом оживленном месте Екатеринбурга в период новогодних праздников, скорее, можно расценить как попытку пиара. Ведь им наверняка известно, что помещение оборудовано в соответствии с требованиями внутренних документов и приказов МВД РФ, знаниями которых так любят кичиться правозащитники почти всех мастей. Безусловно, выдержать все размеры, нормативы и требования во временном опорном пункте полиции, наверное, невозможно, ведь он оборудован как временный — только на время проведения праздничных мероприятий, но в его необходимости, кроме вышеуказанных правозащитников, мало кто сомневается.

Люди празднуют, злоупотребляют спиртным, начинают хулиганить, совершать неадекватные поступки и правонарушения. Это обыденность для не знающих меры в России с 31 декабря и до окончания праздничных дней. И то, что полиция сделала прямо в непосредственной близости от места празднования опорный пункт, — это нормально. Их прямая обязанность — защищать спокойствие граждан, что они и делают. А вот то, что пытаются сделать некоторые общественники, называется дестабилизацией работы полиции и самопиаром. Хотя им, безусловно, хочется называть это своей «общественной работой».

Не совсем понятно, в каком мире они живут. Может быть, в их мире нет дебоширов и хулиганов? Может, в их мире никто не нарушает общественный порядок? А потому не нужна в их мире ни полиция, ни опорные пункты.

Характерна и фраза из релиза общественников — «необоснованные» проверки документов у «лиц неславянской внешности». К чему она? Общественники хотят сказать, что документы проверяют только у лиц «неславянской внешности»? Это не так. А то, что более пристальное внимание приковано именно к этим лицам, так это понятно. Во-первых, если бы отсутствовал миграционный контроль, то, образно говоря, половина Средней и Юго-Восточной Азии, Закавказья и Китая жила бы в России. Нелегально. Во-вторых, проверка документов у гастарбайтеров — это общемировая практика, вызванная в том числе возвращением в родные края исламских радикалов из Сирии. Так при чем тут мигранты и их нарушенные права? Элементарные правила безопасности, вот как это называется.

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Спасибо общественникам за то пристальное и постоянное внимание к деятельности органов внутренних дел Среднего Урала. Как говорится, «на то и щука в море, чтобы карась не дремал». Безусловно, в некоторых подразделениях, у некоторых руководителей порой действительно «глаз замыливается» на очевидные и не всегда трудно решаемые вопросы, такие, к примеру, как элементарная побелка и покраска стен в служебных помещениях, чистота на подведомственной территории, на что не требуется существенного финансирования из госбюджета. Граждане, приходящие со своими проблемами и горем в райотделы (с хорошими новостями в полицию, как правило, не ходят, её вспоминают, когда случилась беда), бесспорно, имеют полное право находиться в цивилизованных условиях, а не как на скотном дворе.

Когда общественники акцентируют своё внимание на таких простых проблемах, то, безусловно, надо их (проблемы) оперативно решать собственными силами, не дожидаясь, что кто-то помоет пол в коридоре. Однако эта работа правозащитников, как мне видится, важна лишь тогда, когда в релизах население объективно информируется о деятельности органов внутренних дел, а не с целью очередного самопиара. К сожалению, имеют место быть и такие вопросы, которые требуют соответствующего госфинансирования. В таких ситуациях мне всегда вспоминается известная фраза «Москва не сразу строилась». Должный порядок обязательно будет. И тех руководителей, которые, может быть, не до конца что-то понимают в сфере защиты законных интересов граждан, в том числе и доставленных по подозрению в совершении правонарушений и преступлений, будем поправлять.

А вот критику вышеназванных вами правозащитников по проверкам подозрительных лиц я бы назвал конъюнктурной и по меньшей мере несправедливой. Почему? Всё ясно как Божий день. Случись что в Свердловской области, не дай Бог, в плане проявлений терроризма и экстремизма, наподобие того бардака, который происходит в странах Европы на постоянной основе, когда уже реками льётся кровь ни в чём не повинных людей, тогда эти же самые названные вами правозащитники, вероятно, будут первыми, кто поднимет вой в соцсетях и будет требовать, что называется, «на мыло» местную полицию за то, что не приняли своевременных упредительных мер. Так что, уважаемые общественники, давайте заниматься каждый своим делом, по мере возможности качественно и без популизма.

И камеры, а не клетки для временно задержанных на упомянутом объекте находятся на вполне законных основаниях, об этом меня официально заверил в телефонном разговоре глава Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Свердловской области, профессионал своего дела, полковник Олег Тощев», — резюмировал Валерий Горелых.

Фото: https://dpn-eburg.livejournal.com

Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»

 


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