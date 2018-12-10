Судебные приставы Прикамья взяли под контроль работу коллекторских агентств

12:48 | 12.12.2018

В этом году оштрафованы 5 легальных сборщиков долгов. А есть еще и нелегалы

В начале 2017 года вступил в силу ФЗ № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». О том, как сегодня осуществляется контроль за деятельностью коллекторских агентств и что делать в тех случаях, когда коллекторы применяют откровенно бандитские способы давления на должников, рассказывает заместитель руководителя УФССП России по Пермскому краю Наталья Мосеева.



– Наталья Михайловна, в средствах массовой информации регулярно освещаются скандалы и вопиющие случаи, связанные с откровенным террором, применяемым коллекторами по отношению к должникам. Расскажите, какие коллекторские агентства сегодня имеют право заниматься взысканием долгов?

– С 1 января 2017 года на Федеральную службу судебных приставов возложены функции по контролю и надзору за деятельностью коллекторских агентств. Расширение полномочий службы произошло в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 2016 года № 670. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическое лицо приобретает права и обязанности со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и по общему правилу утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра.



Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, размещены в открытом доступе на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Всего в государственном реестре по территории РФ значатся 215 юридических лиц. Угрозы жизни и здоровью, психологическое давление допускают «серые коллекторы». Отождествлять их действия с коллекторской деятельностью абсолютно неправильно.



По состоянию на 27.11.2018 в государственный реестр включены 8 юридических лиц, расположенных на территории Пермского края: ООО «Камелот», ООО «Агентство ЮВС», ООО «Вела Пермь», ООО «Юр-Практика», ООО «Партнер», ООО «Легал Плюс», ООО «ОЛАНД», ООО «АУС». В 2018 году на указанных лиц поступило только две жалобы, по которым в настоящее время проводятся предварительные проверочные мероприятия.



– Каким правилам подчиняются коллекторы? Какие меры они могут применять для взыскания долга, а какие – нет?

– Федеральным законом № 230 установлены ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени. В первую очередь необходимо понимать, что закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, правомерны и не могут рассматриваться как нарушение прав.



Коллекторы имеют право контактировать с клиентом посредством личных встреч, телефонной связи, SMS-уведомлений, электронной и почтовой переписки.

Более важным моментом являются ограничения при всех вариантах взаимодействия с должником: любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в будние дни и с 20 до 9 часов в выходные и праздничные дни; личные встречи могут производиться не чаще одного раза в неделю; телефонные звонки непосредственно сотрудниками коллекторских агентств допускаются раз в сутки не более 2 раз в неделю и 8 раз в месяц; сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более 2 раз в день, 4 в неделю и 16 в месяц.



Учитывая данные ограничения, стоит любые варианты контактов фиксировать, то есть записывать звонки, снимать видео в случае визитов, сохранять сообщения и т. п. Такой подход позволит контролировать частоту взаимосвязи, а при нарушении норм на руках будет доказательная база.

При любых контактах запрещены угрозы причинения вреда здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества. Также недопустимы унижение чести, достоинства и оказание психологического давления. Стоит отметить, что коллекторы не имеют права вводить в заблуждение должника относительно последствий неуплаты долга. Также не допускается привлечение к взысканию одного долга нескольких организаций.



В зависимости от варианта связи с должником, коллекторы обязаны выполнять определенные требования. Так, при осуществлении звонка коллектор должен назвать организацию, от которой он действует, а также контактный телефон кредитора. Помимо этого, необходимо озвучить цель звонка, то есть сообщить о наличии просроченной задолженности без указания её размера.



В письменном уведомлении должно содержаться максимальное количество информации: реквизиты организации, требующей погашения задолженности (ОГРН, ИНН, юридический адрес); контакты кредитора (телефонные номера, почтовый и электронный адрес); сведения о документах, подтверждающих наличие долга (договор, дополнения к нему и т. п.); информация о документах, предоставляющих право требования (агентский договор, договор цессии и т. п.); подпись ответственного сотрудника и его ФИО полностью; реквизиты для погашения задолженности.



Общение с целью воздействия на должника с его друзьями, знакомыми, родственниками, соседями, коллегами по работе должно проводиться по такому же принципу, как и общение с самим должником. Однако взаимодействовать с указанными третьими лицами коллекторы имеют право только в том случае, если сам должник дал согласие на взаимодействие, а третьи лица не выразили своего несогласия. Согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть отозвано в любое время.



Если с момента возникновения просрочки по кредиту или микрозайму прошло более 4 месяцев, должник имеет право направить в адрес банка или МФО, а также в адрес коллекторского агентства письменный отказ от общения с коллекторами на тему погашения задолженности. При получении такого отказа кредитор будет иметь возможность взыскивать долг только через суд. Кроме того, должник в любой момент может направить заявление на взаимодействие по вопросу взыскания долга только через адвоката.



– Проводят ли судебные приставы проверки работы коллекторов? С какими нарушениями в деятельности микрофинансовых организаций чаще всего приходится сталкиваться?

– С 2018 года судебные приставы начали проводить плановые проверки деятельности коллекторов, до этого они проводились лишь по обращениям граждан. Так, с начала года отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по взысканию просроченной задолженности, УФССП России по Пермскому краю проведено 22 внеплановых документарных проверки и 1 плановая выездная.

Поводами к их проведению явились обращения граждан с жалобами на действия как кредиторов, так и лиц, действующих в их интересах по взысканию просроченной задолженности. При этом необходимо отметить, что в основном в Управление обращались не сами должники, а третьи лица, не имеющие отношения к просроченной задолженности, но данные которых оставили заемщики при оформлении потребительского кредита либо микрозайма.



Наиболее распространенными нарушениями стали превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям действующего законодательства, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на него.



– Что делать гражданам, которым угрожают коллекторы? Куда обращаться в случае применения в отношении должников противозаконных методов?

– Если коллекторы грубо нарушают права должников или третьих лиц, пытаются изъять имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, хамят, портят имущество, например расписывают подъезд, ломают замки и т. д., необходимо обращаться в полицию. Указанные действия могут повлечь административную, а также уголовную ответственность (ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ст. 214 УК РФ «Вандализм», ст. 213 УК РФ «Хулиганство»).

Если коллекторы не угрожают жизни и здоровью, но в то же время нарушают процедуры, прописанные в законе, например частоту или время звонков, личных встреч и т. д., то в этом случае все зависит от того, кто именно нарушил права. Если это не кредитная организация или нелегальный коллектор, то необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Если нарушитель – кредитная организация, то необходимо обратиться в Банк России. Если допущено разглашение персональных данных должника или третьих лиц без их согласия, то необходимо обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.



Вероятность положительного разрешения вопроса выше, если вместе с заявлением предоставить в государственный орган материалы, подтверждающие факт нарушения. Это могут быть скриншоты экранов мобильного телефона, детализация звонков, аудио- или видеозапись звонков и личных встреч.

В случае нарушения установленного порядка взаимодействия с должниками последние рискуют быть не только исключенными из государственного реестра, но и привлеченными к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. Нарушители могут быть подвергнуты крупным штрафам.



Ответственность может наступить для юридических и физических лиц, учредителей коллекторского агентства, для членов совета директоров. Санкция статьи предполагает такие виды наказаний, как штраф до 500 тысяч рублей, административное приостановление деятельности, дисквалификацию. Частью 4 этой же статьи предусмотрена ответственность за незаконное осуществление деятельности коллекторского агентства лицом, не включенным в единый государственный реестр. В этом случае санкция предусматривает штраф до 2 миллионов рублей.



– Привлекались ли в этом году к ответственности коллекторские организации, осуществляющие деятельность на территории Пермского края?

– С начала года Управление ФССП через Арбитражный суд Пермского края добилось наказания для 5 коллекторских организаций, нарушивших требования действующего законодательства. Все они входят в государственный реестр и зарегистрированы в других регионах России, однако правонарушения совершались ими в отношении жителей Пермского края.



Так, трижды к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, привлечено ООО «Финколлект». За совершение каждого из трех административных правонарушений юрлицо обязано выплатить по 100 тысяч рублей.



НАО «Первое Коллекторское Бюро» совершило 2 административных правонарушения, в качестве наказания суд обязал юрлицо к уплате штрафов в размере 50 тысяч рублей каждый.



Также виновным в совершении административного правонарушения признано ООО «Кредитэкспресс Финанс». За попытку оказать психологическое давление на должников суд назначил юрлицу штраф в размере 50 тысяч рублей.



В октябре текущего года к административной ответственности привлечены ООО «Феникс» и ООО «Эверест». В первом случае коллекторы регулярно звонили и направляли голосовые сообщения третьему лицу, несмотря на неоднократно выраженное им несогласие на данное взаимодействие. При этом в нарушение положений федерального закона гражданин не был проинформирован о наличии просроченной задолженности, наименовании кредитора, а также лица, действующего от его имени или в его интересах, об их контактных телефонах.



Сотрудники ООО «Эверест» направляли должнице голосовые сообщения, содержащие текст, вводящий в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательств, возможности применения к ней мер уголовного преследования и санкции в виде лишения свободы на срок до двух лет. В ходе телефонных переговоров коллекторы пытались оказать психологическое давление, используя выражения, унижающие честь и достоинство.



Обе коллекторские организации признаны виновными в совершении административного правонарушения. ООО «Феникс» предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, ООО «Эверест» – 60 тысяч рублей.



УФССП России по Пермскому краю напоминает: если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Управление ФССП с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение своих доводов. Это могут быть детализация оказанных услуг по вашему абонентскому номеру, аудиозаписи телефонных переговоров и т. д.



Фото: r59.fssprus.ru