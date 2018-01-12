В Кунгуре представят первый в крае аудиогид по военно-историческому маршруту

15:44 | 14.01.2018

17 января в Центральной городской библиотеке им. К.Т. Хлебникова состоится презентация проекта военно-исторического маршрута «Аудиогид «Малая родина героев Советского Союза: Кунгур — фронту».



«Мы познакомим зрителей с военно-историческом маршрутом и расскажем о работе над проектом, — говорят организаторы. — Также хотим отметить, что это первый аудиогид в Прикамье по такой тематике, и его основная цель — это заинтересовать, в первую очередь молодёжь, познакомить с историей малой родины и ее героями. И для этого нам, конечно, приходится искать новые форматы работы, более близкие молодому поколению».



В ходе реализации проекта была создана экскурсия нового формата: аудиогид по военно-историческому маршруту Кунгура — малой родины героев-кунгуряков, городу, где в годы Великой Отечественной войны в тылу ковалась победа. Аудиогид рассчитан на воспроизведение через мобильные устройства. Установив бесплатное приложение izi.TRAVEL, жители и гости города могут самостоятельно познакомиться с городскими достопримечательностями военно-исторической тематики.



Экскурсия рассчитана на час-полтора неторопливой прогулки. Маршрут с десятью остановками укладывается в полтора километра. Текст экскурсии основан на подлинных исторических фактах — это насыщенный и увлекательный рассказ, в то же время простой и неформальный, о подвиге героев-кунгуряков, доблестном труде тружеников тыла, а также знакомство с фрагментами фронтовых писем.



Напомним, что проект Центральной городской библиотеки в 2017 году занял 1-е место по Приволжскому федеральному округу в конкурсе проектов «ГОРДИСЬ, СТРАНА, ОТВАЖНЫМИ СЫНАМИ» Российского военно-исторического общества.



Посмотреть информацию о туре и скачать приложение можно тут: https://izi.travel/ru/e075-voenno-istoricheskiy-marshrut-malaya-rodina-geroev-sovetskogo-soyuza-kungur-frontu/ru#tour_details_first. Контактная информация: специалист Наталья Владимировна Филиппова, тел.: 8 (34271) 2-49-86, e-mail: biblio-kungur@mail.ru.