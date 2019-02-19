Губернатор Пермского края поздравил прикамцев с Днем защитника Отечества

12:46 | 22.02.2019

Дорогие друзья!

Поздравляю ветеранов, всех, кто служит и работает в Вооруженных силах и правоохранительных органах, с Днем защитника Отечества!

Во все времена армия была и остается надежной опорой и защитой нашей большой страны. Мы все гордимся ее мощью, силой, мужеством и смелостью солдат и офицеров. Гордимся нашими ветеранами, кому пришлось защищать свободу и независимость Родины. Всеми земляками, кто достойно и честно служил и продолжает служить России. Кто борется с терроризмом, спасает жизни в мирное время. И всеми, кто обеспечивает внутреннюю безопасность страны, повышает ее обороноспособность.

Служить Отечеству – ответственная работа. И этот праздник – хорошая возможность выразить вам слова уважения и благодарности за мирное небо над головой, за то, что мы с уверенностью можем смотреть в будущее и заниматься любимым делом, растить детей.

Желаю жителям Пермского края, выбравшим профессию защитника Отечества, а также всем мужчинам, кто с полной отдачей трудится, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой, – успехов и благополучия, счастья и здоровья, заботы родных и близких!

С праздником!

Губернатор Пермского края М.Г. Решетников