Сумма предоставленных пермякам ипотечных кредитов в 2018 году выросла почти наполовину

15:40 | 18.02.2019

В 2018 году пермякам было одобрено ипотечных кредитов на сумму свыше 52 млрд рублей, сообщает Отделение Центробанка Пермского края. В 2017 году этот показатель составил 35,5 млрд рублей. Таким образом, общий объем ипотечных кредитов, выданных на территории региона, увеличился почти на 47%.



Только в декабре прикамцы взяли ипотеку на общую сумму в 5,2 млрд рублей.



При этом количество жителей Прикамья, взявших ипотеку за 2018 год, также увеличилось. В 2018 году ипотеку получило почти 32,1 тысячи пермяков (на 33,1% больше, чем в 2017 году).



Стоит отметить, что общая сумма ипотечного кредитования в России за декабрь 2018 года составила 150 млрд рублей.



Как отмечают аналитики регионального минэкономразвития, одна из причин увеличения объемов ипотечного кредитования – это постепенное снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам на 1,3%: если на 1 декабря 2017 года она составила 10,9%, то на 1 декабря 2018 года – 9,6%.