Жёсткое ДТП произошло в Перми

Ночью, 13 января, в Мотовилихинском районе Перми произошло жёсткое ДТП. Автомобиль «Хонда» на полном ходу въехал в остановившуюся для высадки пассажира «Ладу». По словам очевидцев только чудо уберегло пассажиров и пилотов автомобилей от смерти, об этом сообщает портал «ProГОРОД».Как рассказывают очевидцы происшествия, девушка, водитель ВАЗа – таксист. Она остановилась, чтобы высадить клиента. Сразу после остановки в них на полном ходу въехал автомобиль «Хонда», в котором находились три человека.«После удара ВАЗ откинуло метров на 30. А один из пассажиров «Хонды» сразу после аварии убежал», – уточняют свидетели ДТП.Стоит отметить, что водитель японского кроссовера был в «стельку» пьян.«Его из машины на руках выносили, потому что сам стоять не мог», – рассказывает один из очевидцев.Водитель и пассажир ВАЗа самостоятельно покинуть транспортное средство не могли, от сильного удара машину деформировало так, что им зажало ноги.В результате ДТП пострадали 4 человека. И хотя все пострадавшие были в сознании, трое из них, водитель и пассажир иномарки, а также водитель такси, отправились в больницу на «скорой». Ещё одного человека после осмотра отпустили домой. Кстати, «скорую» вызвали жильцы дома, рядом с которым произошло ДТП.