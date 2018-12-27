В 2018 году 55% пермяков предпочли оплачивать парковку через мобильное приложение

14:33 | 29.12.2018

Самыми популярными способами оплаты парковки в краевой столице в 2018 году стали мобильное приложение или портал permparking.ru. Этим способом воспользовалось 55% автолюбителей.



Итоги работы платных парковок в Перми подвел оператор услуг ПАО «Ростелеком». По словам представителей компании, удобство использования мобильного приложения или портала в том, что оплатить стоянку можно до конца текущих суток. С помощью СМС-сообщений за парковку заплатили 40% водителей. Паркоматами пользуются около 5% пермяков, и меньше процента — используют терминалы приема платежей.



За весь 2018 год система внесения платежей обработала около 2,5 млн операций: из них 1,9 млн – это оплата за парковку, остальные – прекращение и продление парковки, пополнение счета в личном кабинете. Из общего числа оплат за парковку 760 тыс. операций произведены после расширения парковочного пространства, начиная с 10 сентября 2018 года. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Отметим, в 2018 году в Перми расширили парковочное пространство на центральных улицах Перми. Первый этап стартовал с 10 сентября, второй – с 1 октября. В результате для удобства жителей и гостей краевого центра теперь в Перми действует более пяти тысяч парковочных мест.



В новогодние праздники парковка в центре города будет бесплатной. В праздничные дни с 30 декабря по 8 января оплата парковки не требуется.



Ответы на все вопросы по работе системы парковок можно узнать на портале «Единое парковочное пространство» permparking.ru. Количество зарегистрированных пользователей в настоящий момент составляет более 180 тыс. человек, при этом общее число пользователей намного больше.



Также на вопросы автолюбителей о работе системы отвечают в Едином контактном центре по номеру горячей линии 8-800-300-77-77 и по электронной почте: support@permparking.ru.