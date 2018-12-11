В Краснокамске проводятся добрые новогодние акции

16:38 | 13.12.2018

В преддверии Нового года Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» в Краснокамске запустил сразу несколько акций. В организации работает «Лаборатория Деда Мороза», в которой люди старшего поколения из различных материалов делают новогодние украшения, шьют желтых поросят и земляных кабанов – символ наступающего 2019 года.



Свою продукцию участники дарят родным и близким, украшают игрушками подъезды жилых домов. Волонтерством в фонде постоянно занимаются уже более 25 человек. Они посещают занятия, ухаживают за маломобильными пожилыми людьми, помогают им с ремонтом и уборкой, организуют досуг.



Также фондом в этом году организована предновогодняя акция «Открытка для пожилого человека». Дети и взрослые своими руками изготавливают открытки, пишут поздравление, а потом вместе с подарками волонтеры разносят одиноким пожилым людям. Волонтеры уже подписали более 100 открыток, все они до начала Нового года найдут своих адресатов. Мероприятия проходят в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение».



- Новый год – это праздник, который мы все любим с самого детства, это ожидание подарков и волшебного чуда. И наши волонтеры дарят одиноким и маломобильным пожилым людям новогоднее настроение, понимая, насколько важно им общение, внимание и помощь, - сказала президент Фонда «Территория успеха», член регионального общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Ирина Винецкая.



Напомним, в Прикамье реализуется федеральный проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи партийного проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. НКО «Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» в Краснокамске проводит огромную работу со старшим поколением. Организация помогает пожилым людям найти себя в предпринимательстве, творчестве, журналистике, спорте. Также Фонд является ресурсным центром для инициативных групп и НКО по обучению социальному проектированию, чтобы привлекать финансы в территорию для работы с гражданами «серебряного возраста».