Губернатор поздравил жительниц Пермского края с Днем матери

17:30 | 23.11.2018

Дорогие наши мамы!

Поздравляю вас с праздником! В этот день мы все рады сказать вам спасибо за безграничную любовь, неустанную заботу, за доброе сердце, за ваше терпение и мудрые советы. Где бы мы ни находились и сколько бы нам ни было лет – мама остается самым близким и дорогим человеком в жизни каждого из нас. Даже став взрослыми, мы не можем обойтись без ваших улыбок и теплых слов поддержки.

Главное желание всех мам – чтобы у детей все было хорошо. Поэтому вы всегда переживаете за нас, а мы волнуемся за вас и стараемся давать меньше поводов для тревог и беспокойства.

В этот праздничный день я желаю всем мамам любви и заботы самых близких. Пусть у вас будет больше времени на семью и отдых. С праздником!



Губернатор Пермского края М.Г. Решетников