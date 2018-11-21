Пермь: новости дня
13:57 | 22.11.2018
Совокупная выручка резидентов двух пермских технопарков превысит 30 млрд рублей в год
Соглашение о развитии технопарка «Морион Диджитал» в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и председателя совета директоров «ПФП-Группа» Андрея Кузяева подписали заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов и генеральный директор ООО «ПФП-Группа» Георгий Ткаченко. Второе соглашение - о развитии «Технопарка Пермь» - в присутствии губернатора и председателя совета директоров ООО «Технопарк Пермь» Евгения Протопопова подписали Алексей Чибисов и директор ООО «Технопарк Пермь» Владимир Баландин.
Подписанные документы устанавливают основные условия сотрудничества между региональными властями и технопарками. Ранее на заседании Координационного совета по цифровой экономике обсудили необходимые условия создания микроклимата для развития IT-компаний, увеличения числа IT-специалистов и развитие технопарков в сфере высоких технологий.
Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что два соглашения позволяют создать на территории краевого центра одну большую зону для развития высокотехнологичных компаний. «По сути в Перми появляется уникальная площадка, которая станет местом притяжения для инновационных компаний, местом формирования новых коллабораций в области информационных технологий. Здесь будут создаваться новые рабочие места в сфере высоких технологий», — заявил губернатор.
Согласно документу, технопарк «Морион Диджитал» увеличит количество резидентов с 18 до 25 с совокупной выручкой более 28 млрд рублей в год. Помимо этого, руководство технопарка обязано обеспечить резидентов необходимой инфраструктурой – коворкингом и конгрессно-выставочным центром. Кроме того, сейчас ведутся переговоры по размещению на территории технопарка «точки кипения» Агентства стратегических инициатив.
В свою очередь, «Технопарк Пермь» увеличит количество резидентов с 16 действующих до 27 профильных компаний с выручкой 1,6 млрд рублей в год. Отмечается, что в технопарке уже действуют коворкинг и конгрессный зал, зоны для отдыха и переговоров.
Как отметил генеральный директор ООО «ПФП-Группа» Георгий Ткаченко, задачей, закрепленной соглашением, является создание на территории Пермского края пространства для инноваций, включающего в себя площади для разработки, а также для производства высокотехнологичных продуктов. «Площадь IT-парка «Морион Диджитал» составит 86 тысяч кв. м. По этому показателю наш IT-парк станет крупнейшим в стране частным технопарком в сфере высоких технологий городского формата. Мы увеличиваем на территории IT-парка количество рабочих мест до 8 тысяч и инвестируем 700 млн рублей в создание необходимой среды, — отметил Георгий Ткаченко. — Ключевыми направлениями специализации IT-парка «Морион Диджитал» станут интернет вещей, умный дом, умный город, цифровизация промышленности, роботехника, облачные сервисы и другие направления».
Напомним, 28 февраля 2018 года принят закон об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий, которым установлены льготы для управляющих компаний и резидентов технопарков в сфере высоких технологий по налогам на прибыль и имущество, требования к технопаркам в сфере высоких технологий были актуализированы в соответствии с утвержденной редакцией закона.
Порядок предоставления мер государственной поддержки управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких технологий утвержден 28 сентября 2018 года постановлением правительства Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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