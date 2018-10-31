Пермь: новости дня
12:04 | 2.11.2018
Пермская галерея приглашает на «Ночь искусств»
Язык искусства
18:00 – кураторская экскурсия по выставке «Там розы голубые». Проводит Ирина Андренко, ведущий научный сотрудник Пермской галереи. 1-й этаж, залы выставки «Там розы голубые».
19:00 – лекция «Узник Башни. Судьба и слово отца русского символизма. Валерий Брюсов», читает Владимир Абашев, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций филологического факультета ПГНИУ. 1-й этаж, зал выставки «Там розы голубые».
20:00 – концерт «В ожидании чуда». Исполнители: камерный хор «Лик» факультета музыки ПГГПУ, руководитель – Ольга Лифанова. 3-й этаж, экспозиция пермской деревянной скульптуры.
21:00 – кураторская экскурсия по выставке «Авангард, которого не было». Проводит Владимир Береснев, ведущий научный сотрудник Пермской галереи. 1-й этаж, залы выставки «Авангард, которого не было».
Язык людей
18:00 – беседа с показом подлинных старопечатных книг «Старинная книга: особенности языка. Записки на полях». Проводит Марина Шпакова, заведующая отделом редкой книги краевой библиотеки им. Горького. 1-й этаж, зал у рояля.
19:00 – кураторская экскурсия по выставке «Акчим. Координаты 60°28′35″ с. ш. 58°02′53″ в. д.». Проводит Владимир Береснев, ведущий научный сотрудник Пермской галереи. 1-й этаж, залы выставки «Акчим. Координаты 60°28′35″ с. ш. 58°02′53″ в. д.».
21:00 – концерт «Проголосная осень». Исполнители: фольклорный ансамбль «ТриголОс». 3-й этаж, экспозиция пермской деревянной скульптуры.
22:00 – спектакль «Пермский бестиарий» (по мотивам быличек севера Прикамья). Исполнители: Екатерина Лившиц, Наталья Айманова, Татьяна Назаренко, Мира Плюснина, Александр Механошин. 1-й этаж, залы выставки «Там розы голубые».
Детская программа
18:00–21:00 – квест-игра в диалект «Акчимарий». Проводит музейный педагог Евгения Наймушина. 2-й этаж, залы выставки «Акчим. Координаты 60°28′35″ с. ш. 58°02′53″ в. д.».
Стоимость билетов: посетители до 18 лет – бесплатно, посетители старше 18 лет – 150 рублей. Касса работает до 22:30.
Программа «Ночи искусств» в Пермской галерее доступна на permartmuseum.ru/event/926. Единая программа акции «Ночь искусств в Перми – 2018» – на официальном сайте: permartnight.ru. Группа «ВКонтакте» «Единая Ночь музеев/искусств в Перми»: vk.com/permartnight. Страница Facebook «Единая Ночь музеев/искусств в Перми»: facebook.com/permartnight. #ночьискусствпермь #permartnight
© «Вечерние Ведомости»
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