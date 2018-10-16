Почти 50 % пермяков заметили улучшение состояния дорог

16:59 | 18.10.2018

По данным социологического исследования, проведенного в октябре 2018 года, 48 % опрошенных пермяков считают, что состояние дорог улучшилось. А 63 % из положительных изменений в крае назвали именно ремонт и строительство дорог, отметил во время представления проекта бюджета Законодательному собранию губернатор Пермского края Максим Решетников.



«Дорожная сфера — наша сильная сторона на сегодня. Мы существенно нарастили и финансирование за эти годы, и, главное, компетенции, — обозначил губернатор. — Сейчас главное — не сбавлять обороты, сделать запас по проектам на ближайшие годы. Активнее заниматься сохранностью дорог, весогабаритным контролем, качеством содержания».



Проект бюджета Пермского края предполагает направление на развитие дорожной инфраструктуры в 2019 году 12,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать порядка 800 км дорог и построить рекордный объем новых. В следующем году предусмотрено строительство 56,7 километра новых дорог.



В числе крупнейших объектов реконструкции и строительства на 2019–2021 гг. реконструкция участка трассы Пермь — Березники с устройством кольцевой развязки, обход Чусового, обход Куеды, реконструкция трасс Барда — Куеда, Частые — Бабка и Ощепково — Шемейный. Также запланировано начать масштабное строительство магистрали, которая соединит Индустриальный район с центром города, — улицы Строителей в Перми.