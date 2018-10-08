В Пермском крае проходят мероприятия в честь 100-летия ВЛКСМ

15:30 | 11.10.2018

В Пермском крае продолжаются мероприятия в честь юбилейной даты со дня образования самой массовой молодежной организации СССР — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).



Ветераны комсомольской организации Свердловского района г. Перми провели торжественное собрание.



У многих пермяков слово «комсомол» вызывает самые теплые воспоминания. Это пора молодости, полной надежд, любви и созидательного труда на благо Родины.



«Мы очень много работали, создавали щит нашей страны, мне довелось поучаствовать в создании первой в СССР системы с использованием цифрового электронного регулятора. Конечно, организация дала мне очень многое для становления как личности, здесь я состоялся как человек», — поделился воспоминаниями ветеран ВЛКСМ Юрий Дудкин.



Комсомольцы внесли неоценимый вклад в создание и развитие промышленности Прикамья. Пермские студенческие отряды в комсомольские времена насчитывали более 10 тысяч бойцов. Их руками построена крупнейшая в России Пермская ГРЭС, Соликамский ЦБК, Березниковский калийный комбинат, возведены несколько городов Пермского края. Сегодняшние комсомольцы, как и раньше, принимают активное участие в развитии региона. Так, четыре года назад комсомольцы открыли общественную организацию ветеранов ВЛКСМ Свердловского района г. Перми.



«Мы сразу поставили задачу — активно участвовать в жизни нашего Свердловского района, промышленного района Перми. Мы помогали организовывать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Свердловского района», — рассказал председатель совета ветеранов комсомола Свердловского района г. Перми Сергей Третьяков.



Напомним, 100-летие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября. Всего мероприятиями по празднованию юбилея охвачены населенные пункты в 40 муниципальных районах, 8 городских округах. Во всех муниципалитетах Пермского края в этот день пройдут торжественные мероприятия.