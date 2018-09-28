Пермь: новости дня
13:54 | 1.10.2018
Ростех построит в Перми первый в России испытательный комплекс для авиадвигателей большой тяги
Испытательный комплекс будет построен на территории загородной испытательной станции (ЗИС) АО «ОДК — Пермские моторы» в поселке Новые Ляды. Здесь будет возведено порядка 40 тыс. кв. м производственных, административно-бытовых и инженерных площадей и установлено самое современное оборудование. В составе комплекса появятся корпус окончательной сборки и подготовки двигателей к испытаниям, логистический центр, различные вспомогательные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Также будут созданы стенды для испытания узлов двигателя: компрессоров высокого давления, компрессоров низкого давления, камер сгорания и других. Проектирование объектов уже началось.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что «Пермские моторы» по-прежнему являются брендом региона и гордостью страны. Ключевая задача региональных властей — обеспечить кооперацию госкорпораций и ОДК. По словам главы региона, важно, чтобы больший объем заказов оказывался именно на пермских предприятиях.
«Мы возвращаем утраченные после развала СССР позиции в авиационном двигателестроении. Фактически готов к выходу на рынок двигатель ПД-14, на основе его опыта создается двигатель большой тяги ПД-35. Сейчас одна из важнейших задач — создание соответствующей инфраструктуры для его испытаний. Двигатель такой размерности и с такими характеристиками испытывать пока негде — в истории СССР и России подобный испытательный комплекс строится впервые. Реализация этого проекта позволит качественно выполнить программу ПД-35 и даст новый толчок для дальнейшего развития конструкторской школы российского двигателестроения», — отмечает индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.
Отметим, разработка двигателя ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов ведется на основе опыта создания двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21-300. В проекте будут задействованы самые современные конструктивные решения — композиционные лопатки вентилятора, высокоэффективный компрессор высокого давления, малоэмиссионная камера сгорания, турбина высокого давления с расширенным температурным диапазоном, цифровая система управления. Также будут применены новые материалы и методы производства — аддитивные технологии, ротационная сварка трением, сложнофасонное литье.
Первостепенное значение для проекта ПД-35 имеет разработка и экспериментальная отработка наиболее современных и наукоемких технологий, поэтому работа ведется при участии ведущих отраслевых институтов РФ.
В настоящее время определен конструктивный облик ПД-35, проводятся расчетно-экспериментальные работы по оценке достижимости заданных параметров. Двигатель-демонстратор ПД-35 планируется создать к 2023 году, опытно-конструкторская работа в целом должна быть завершена в 2025 году.
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
© «Вечерние Ведомости»
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