В Перми начался отбор футболистов в Академию игровых видов спорта

16:48 | 12.09.2018

Руководство академии приступило к формированию групп спортивной подготовки отделения футбола. Пройти испытания могут все желающие в возрасте от 9 лет и имеющие базовую подготовку.



Кандидатам предстоит пройти экзаменационные тесты, направленные на определение тактико-технических и физических качеств. Отбор футболистов будет проводить тренерский штаб академии во главе с главным тренером Вячеславом Донием. По их итогам в бюджетные группы академии планируется зачислить 333 футболиста.



Отбор состоится 15 сентября с 9:00 до 13:00 на поле стадиона «Звезда». Первыми испытания пройдут самые младшие игроки 2008–2009 г. р., в 10:00 — 2006–2007 г. р., 11:00 — 2004–2005 г.р., 12:00 — 2001–2003 г. р. На следующий день, 16 сентября, наоборот, в 9:00 начнется отбор для самых старших — 2001–2003 г. р., а завершится юными игроками, для которых экзаменационные тесты начнутся в 11 часов, также на стадионе «Звезда».



Напомним, Академия игровых видов спорта создана по инициативе краевых властей. Новая спортивная организация получила форму государственного краевого автономного учреждения.



Академия позволит реализовать комплексный подход в развитии игровых видов спорта в регионе. В задачи академии входит создание условий для развития талантливых детей, занимающихся футболом в Пермском крае, спортивная подготовка и подготовка резерва футбольного клуба «Звезда», а также создание спортивного резерва для команд по хоккею и волейболу. В дальнейшем они представят Пермский край в молодежных первенствах страны. Таким образом, в регионе будет создана единая и беспрерывная система подготовки игроков, начиная от детского спорта и заканчивая профессиональным.



Финансироваться академия будет из бюджета Пермского края. Предполагается, что в общей сложности в ней смогут обучаться до 900 спортсменов. Академия игровых видов спорта будет базироваться на стадионе «Звезда», а процесс спортивной подготовки будет осуществляться на спортивных объектах: стадионах «Молот», «Энергия», «Звезда», СК им. Сухарева, позволяя таким образом загружать и развивать имеющуюся инфраструктуру. В сентябре в Академии игровых видов спорта начнет свою работу отделение футбола, с 1 января 2019 года будут открыты отделения хоккея и волейбола.