В Березниках начался снос «формальдегидных» домов

13:28 | 24.07.2018

В понедельник, 23 июля, краевое Управление капитального строительства заключило контракт с застройщиком — победителем конкурса на снос формальдегидных домов в микрорайоне Усольский-2. Подрядчик приступил к работам. Ему предстоит разобрать 58 двухэтажных деревянных и панельных домов в кварталах № 13, 17, 18 и 22, а также вывезти весь строительный мусор. Работы необходимо выполнить в течение 75 дней.



Напомним, аукцион на демонтаж формальдегидных домов стартовал 9 июля и длился 2 дня. Победителем стала пермская компания ООО «МОНТАЖ-УРАЛ».



После сноса домов территорию предполагается использовать под многоэтажную застройку и дальнейшее развитие микрорайона Любимов. Окончательное решение будет принято краевым правительством в ближайшее время.



Важно, что этот земельный участок площадью 38,5 га уже оснащен всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, что позволит сэкономить краевые и городские бюджетные средства в дальнейшем для подготовки этого участка для нового строительства.



Отметим, решение о необходимости сноса домов было принято в сентябре 2017 года. За это время была проведена масштабная подготовительная работа, в том числе по переводу объектов из муниципальной собственности Березников в собственность Пермского края.



Напомним, строительство микрорайона Усольский-2 начали в 2007 году по распоряжению Правительства РФ для предотвращения негативных последствий аварии на руднике Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. После выявления значительного превышения предельно допустимой концентрации по формальдегиду в построенных домах было решено переселять березниковцев в ЖК «Любимов».