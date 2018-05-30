В Перми заработали «Отряды мэра»

17:27 | 1.06.2018

В программе летнего трудоустройства молодежи будет задействовано три тысячи ребят. Старт трудовому сезону школьников дал глава Перми Дмитрий Самойлов.



В церемонии открытия трудового сезона также приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Сапко, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов и 12 отрядов ребят. Среди них — команды школ № 6, 17, 18, 99, 101, 111, 135, «Мастерград», команда ТОС «Висим», команды Дворца молодежи по направлениям «Аниматоры», «Зеленый десант», «Спасатели».



— Хочу поздравить всех ребят с успешным окончанием учебного года и пожелать во время трудового сезона поработать так, чтобы этот год запомнился вам и гостям нашего города. Перми исполняется 295 лет, и весь год будет проходить под знаком юбилея. В том числе от вашей работы будет зависеть порядок в нашем городе, настроение пермяков и гостей города. Желаю вам успехов, в добрый путь, — обратился к ребятам Дмитрий Самойлов.



Отметим, департамент культуры и молодежной политики администрации Перми ежегодно оказывает содействие занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Занятость организована во всех районах города, а также на базе Дворца молодежи.



Ежегодно количество участников трудовых отрядов увеличивается. Этим летом трудиться будут три тысячи ребят по разным направлениям: благоустройство и озеленение территории города (экологи, рабочие); социальная работа (волонтеры, вожатые, инспекторы ПДД, пожарные); обслуживание культурно-массовых мероприятий (аниматоры, волонтеры, гиды); курьерская работа; журналистское дело; типографское дело; вспомогательная работа (помощники библиотекарей, помощники специалистов архивов) и другие.



В этом году по поручению главы Перми заметно выросло вознаграждение за трудовую деятельность — оно составляет около 1600 рублей, это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Ребятам предоставляется ланч-бокс, фирменная футболка и двухчасовые досуговые мероприятия: экскурсии, игры, просмотр фильмов, лекции и другое. Трудятся ребята в течение трех часов.



Занятость подростков не только позволяет им зарабатывать деньги, но и повышает интерес к получению первичных трудовых и профессиональных навыков, воспитывает чувство ответственности и трудолюбия.