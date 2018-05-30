Пермь: новости дня
17:05 | 1.06.2018
В Перми из-за погоды приостановлены работы на Коммунальном мосту
Из-за ухудшения погоды принято решение приостановить работы. Из-за неблагоприятных погодных условий подрядная организация не может, по нормативным требованиям, вести работы по устройству гидроизоляции на бетонный слой, чтобы защитить это сооружение от влаги. Влияет и температура воздуха, которая должна быть выше +5 градусов, а также структура самого гидроизоляционного материала и условия его применения. При этом работы по разбору защитного слоя асфальтобетонного покрытия продолжаются.
Как пояснил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, при таких погодных условиях подрядчик не может обеспечить должную адгезию клеящего слоя гидроизоляции и поверхности бетона. Сейчас работы приостановлены, так как температура воздуха всего +2 градуса и температура бетона +8 градусов. Работы возобновятся, когда погодные условия позволят проводить их безопасно и качественно.
— Я понимаю беспокойство автолюбителей, но это правильный выход — приостановить работы до установления благоприятных погодных условий, — подчеркнул депутат Пермской городской Думы Александр Буторин. — Депутаты гордумы отслеживают ситуацию на Коммунальном мосту, и конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ремонт был сделан в хорошем качестве.
Полностью завершить все работы на мосту планируется до 1 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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