Губернатор Максим Решетников поздравил с Днем Победы 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны

12:11 | 10.05.2018

9 мая губернатор Пермского края Максим Решетников лично поздравил участника Великой Отечественной войны — 103-летнего Николая Хорева. Ветеран проживает в городе Перми в поселке Голованово и приехать на праздничный парад не смог.



Губернатор пожелал ветерану крепкого здоровья. Вместе с Николаем Хоревым и его дочерью Людмилой Лимоновой Максим Решетников посмотрел фотоальбом, который хранит воспоминания ветерана о военных годах. Николай Николаевич рассказал о том, как он во время Второй мировой войны дошел до Берлина и вернулся домой без единой царапины.



В конце апреля этого года в дом ветерана проведен газ — подарок Николаю Николаевичу к годовщине Дня Победы. Газопровод протянут до границ участка, а также сделана вся разводка на участке и в доме. В знак благодарности хозяева пригласили гостей выпить чаю со свежеиспеченными пирогами.



Николаю Николаевичу Хореву, почетному жителю мкр-на Голованово, 103 года. Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Берлина», медалью Жукова. Он оставил свою подпись на Рейхстаге, сражаясь на передовой, победоносно окончил войну без единой царапины.



На фронт ушел в декабре 1941 года. Николай Николаевич участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Войну закончил в Берлине 2 мая 1945 года в звании старшего лейтенанта.



После войны с 1947 по 1959 год Николай Хорев служил в ракетных частях в Казахстане. Под руководством генерального конструктора Сергея Павловича Королева принимал участие в разработке и испытании баллистических ракет. В мирное время за свои трудовые заслуги Николай Николаевич имеет много наград, в том числе почетных грамот и благодарностей.



В послевоенное время на протяжении нескольких десятков лет он занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. За активное участие в воспитании молодежи награжден грамотой Советского комитета ветеранов войны за подписью легендарного Героя Советского Союза Алексея Маресьева.