В Перми начался конкурс «3Т: техника, талант, творчество»

17:24 | 3.04.2018

Конкурс для детей и педагогов дошкольного образования с командным участием направлен на приобщение детей к техническому творчеству и моделированию.



Состязания пройдут в номинациях «Техно Старт» и «Техно Гений». Первая из них предназначена для команд, имеющих опыт конструирования и начального технического моделирования, но не участвовавших ранее в подобных соревнованиях. Номинация «Техно Гений» – для команд, которые имеют результативный опыт участия в конкурсах по техническому конструированию и робототехнике.



Не позднее 10 апреля команды-участники должны подготовить и разместить в интернете видеоролик «Инженеры будущего», заявку с прикрепленной ссылкой отправить на 3texno@mail.ru. Список конкурсантов появится на сайте центра развития системы образования crsoperm.ru 11 апреля.



16 апреля жюри определит участников очного этапа. Очный этап пройдет до 18 мая и будет включать соревнования как для детей, так и специально для педагогов. Последнее конкурсное испытание «Команда-Профи» запланировано на 23 мая: команды создадут постройки на тему «На арене цирка» из трех предложенных наборов конструкторов. Затем экспертное жюри определит победителей и призеров. Они получат дипломы, кубки и денежное вознаграждение.