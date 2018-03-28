Одной из площадок предстоящего Дягилевского фестиваля станет цех пермского завода «Ремпутьмаш»

14:51 | 30.03.2018

Краевыми властями и руководством Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского достигнута договоренность о проведении некоторых мероприятий предстоящего Дягилевского фестиваля на территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш» (ранее — завод имени Шпагина). Как сообщает министерство строительства Прикамья, один день фестиваля почти целиком пройдет на территории завода. При этом часть мероприятий пройдет в цехе № 10.



Завод станет экспериментальной площадкой для проведения культурной программы. Площадка будет подготовлена, при этом внутри цеха будут оставлены вагоны, трубы, промышленные детали. В планах сделать в цехе альтернативную площадку для проведения перформансов.



«Мы будем использовать старую площадку по новому назначению, мы дадим ей вторую жизнь. Посмотрим, как оценят такую инициативу жители, гости Перми, эксперты», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. В конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Напомним, к 300-летию Перми планируется создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время визита в Пермь.



В зданиях завода им. Шпагина, в частности, предусматривается обустройство большого музейного пространства. Предполагается, что там могут разместиться Пермская государственная художественная галерея, Краеведческий музей. Также рассматривается вариант строительства новой сцены Пермского академического театра оперы и балета.