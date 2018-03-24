В дни школьных каникул энергетики «Т Плюс» и ПСК напоминают правила безопасного поведения у объектов ЖКХ

15:23 | 27.03.2018

В отопительный период необходимо быть максимально внимательными и осторожными при нахождении вблизи объектов тепловой инфраструктуры.



В большинстве школ города Перми и Пермского края начались весенние каникулы. В связи с этим энергетики Прикамья рекомендуют особенно внимательно отнестись к правилам безопасного поведения детей и подростков на улицах города в целом и на технологических объектах коммунальных служб в частности.



Элементы уличной тепловой инфраструктуры — тепловые сети и тепловые камеры — располагаются вблизи жилых зданий, междворовых проездов и пешеходных дорожек, и доступ посторонних к этим объектам строго воспрещен. Однако даже неукоснительное соблюдение регламентов эксплуатации и регулярный контроль технической исправности со стороны энергетиков, к сожалению, не могут обезопасить объекты ЖКХ, расположенные в общественных зонах, от внешнего воздействия. Крышки люков могут сдвигать и повреждать проезжающие автомобили, смещать снегоуборочная техника. Нередко крышки становятся объектами воровства.



Между тем отопительный сезон — это время, когда все системы снабжения теплом работают на пиковых уровнях нагрузки. Поэтому в зимний период необходимо быть максимально внимательными и осторожными при нахождении вблизи объектов тепловой инфраструктуры. Особенно это касается детей и подростков.



Энергетики напоминают: для того, чтобы избежать несчастного случая, важно не только самим проявлять осторожность, но и проявлять участие для сохранения безопасности окружающих. Если вы увидите, что вблизи технологических объектов коммунальных служб играют дети, предупредите их об опасности для жизни и здоровья. Если вы заметите открытые или поврежденные тепловые камеры, сильное парение из них и отсутствие специальных ограждений, не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите о случившемся в диспетчерскую службу ООО «ПСК» по номеру 8 (342) 281-72-99 либо в городские диспетчерские по месту жительства.



Соблюдая эти простые правила, проявляя внимательность и неравнодушие, каждый из нас может помочь себе и другим избежать беды.