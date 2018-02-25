Состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Пермской городской Думе

19:19 | 27.02.2018

Накануне пленарного заседания в Пермской городской Думе традиционно состоялось заседание фракции партии «Единая Россия». В рамках региональной недели федерального парламента в работе фракции принял участие депутат Государственной Думы Игорь Шубин.



Отчеты о работе за прошедший год представили председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и первый заместитель председателя, руководитель думской фракции «Единая Россия» Дмитрий Малютин. Парламентарии рассказали о законотворческой деятельности, а также о работе с избирателями на различных городских площадках, сотрудничестве с общественными организациями.



Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев рассказал о мерах поддержки многодетных семей в получении и оформлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, развитие инженерной инфраструктуры на этих территориях. Выделение земельных участков многодетным семьям находится на особом контроле городских парламентариев. На заседании подчеркнули, что разрабатывается законопроект об альтернативной поддержке многодетных семей. Планируется, что в 2018 году документ будет рассмотрен в краевом парламенте.



Также один из вопросов, который системно рассматривается партийцами, – выявление и демонтаж в Перми незаконно размещенных и самовольно установленных движимых объектов. По данным администрации Перми, готовится ряд нормативных правовых актов по демонтажу таких объектов и вывесок в целях приведения в порядок внешнего облика города. Прорабатывается вопрос о публикации утвержденных схем размещения движимых объектов на сайте «Управляем вместе».