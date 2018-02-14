Рубрика: Новости дня
18:01 | 15.02.2018
На Пермской эспланаде появятся искусственные холмы и еще один фонтан
Эспланада - уникальное общественное городское пространство, которое является точкой притяжения горожан во время праздничных мероприятий. В рамках подготовки к 300-летию Перми краевые и городские власти проанализировали и систематизировали существующие концепты благоустройства эспланады.
Концепцию благоустройства эспланады от здания Законодательного собрания до улицы Попова презентовали депутатскому корпусу. В работе круглого стола принял участие глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Законодательного собрания, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Дмитрий Малютин, депутаты городской Думы.
Автором выбранной концепции стала компания «СБ-Девелопмент». Концепция, которую презентовал заместитель главы администрации города Вячеслав Торчинский, предполагает устройство еще одного фонтана, замену покрытий тротуаров и площадок, искусственные холмы по периметру площади, которые создавали бы уникальную среду, «природный» ландшафт в центре города, защищали бы центр площади от шумных улиц и ветра. На холмах живописными полосами предполагается посадка растений разных видов, а также установка качелей. Причем концепция предусматривает как летний, так и зимний вариант использования уникального пространства эспланады.
- Концепция учитывает успешный опыт проведения всех крупных фестивальных проектов, реализованных в Перми в последние годы, в том числе создания ледового городка, - отметил Вячеслав Торчинский.
Композиция холмов должна сформировать пространство из «перетекающих» одна в другую площадей. Центром одной из них является фонтан, а вторая ориентирована на быстровозводимую сцену, которая устанавливается в период проведения праздничных мероприятий.
В холмы предполагается встроить полукруглые многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха горожан, которые одновременно являются зрительскими местами с хорошим обзором сцены для большого количества людей. Такое решение позволяет максимально использовать площадь: зимой – для устройства ледового городка и новогодних гуляний, летом – для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов.
Но даже при большом масштабе, позволяющем организацию массовых праздничных мероприятий, благодаря закрытости площади от улицы она будет достаточно камерным пространством, парковой зоной для отдыха горожан.
Концепция была хорошо воспринята депутатами и получила их одобрение для дальнейшей реализации проекта.
- Эспланада – место встречи и притяжения горожан. Все гости города с удовольствием посещают это красивое место. Сегодня задача продолжить ее оформление. Надо сказать, что ни в одном российском городе нет такого широкого большого открытого пространства. Мы должны «обыграть» и сделать максимально эффективной эту точку нашего города. Проект, который мы увидели, – функциональный. Главное, что эспланаду по-прежнему можно будет использовать как зимой, так и летом, - отметил депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.
Представленный проект доступен на сайте администрации Перми (gorodperm.ru/upload/news/2018/02/Osnovnoj_variant_19.12.17.pdf).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:01 | 15.02.2018
На Пермской эспланаде появятся искусственные холмы и еще один фонтан
17:57 | 15.02.2018
Президентский проект «Безопасные и качественные дороги» набирает обороты в Свердловской области
17:54 | 15.02.2018
Жительницу Карпинска подозревают в тройном убийстве с сожжением трупов
17:37 | 15.02.2018
В День всех влюбленных жительница Перми попыталась зарезать мужа
17:36 | 15.02.2018
Градсовет Екатеринбурга забраковал проект ЖК «Нагорный» на ВИЗе
17:14 | 15.02.2018
В Перми пройдет семинар по размещению вывесок
16:28 | 15.02.2018
ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил выбросы в атмосферу
16:26 | 15.02.2018
Курганские хоккеисты завезли в регион «свинку». Она уже перекинулась на болельщиков команды
15:57 | 15.02.2018
Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Почта Банк»
15:50 | 15.02.2018
Свердловская область и Карелия договорились о сотрудничестве
15:24 | 15.02.2018
За два дня в Екатеринбурге выявили более 300 нарушений, связанных с проездом на красный свет
15:23 | 15.02.2018
Сына среднеуральской чиновницы, обвиняемого в сбыте наркотиков, экстрадируют из Германии
15:23 | 15.02.2018
За прошлый год в Прикамье арестовано заложенного имущества более чем на три миллиарда
14:39 | 15.02.2018
Юлия Чичерина устроила внеплановый концерт в Екатеринбурге
13:45 | 15.02.2018
Накануне на Среднем Урале сбили двух пешеходов
13:18 | 15.02.2018
В Перми стала доступнее информация для арендаторов земельных участков
12:20 | 15.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 февраля 2018 года
12:17 | 15.02.2018
32-летнего жителя Екатеринбурга обвиняют в телефонном мошенничестве
12:11 | 15.02.2018
Из-за скачка заболеваемости ОРВИ в Шадринске введен масочный режим
12:08 | 15.02.2018
Посетители пермских бесплатных катков могут выиграть сертификаты на приобретение коньков
12:07 | 15.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 14 февраля 2018 года
11:55 | 15.02.2018
800 екатеринбуржцев пришли на ледовую ЭКСПО-вечеринку
11:34 | 15.02.2018
Росгвардия задержала двух мужчин, напавших на женщину в Арамиле
11:32 | 15.02.2018
В Кургане водитель попал в ДТП и сбежал, бросив раненого пассажира
11:15 | 15.02.2018
В Екатеринбурге на 45 суток закрыли службу доставки «ЖарКо»
10:54 | 15.02.2018
Мобильный пункт ВИЧ-тестирования отправляется на ВИЗ
10:46 | 15.02.2018
Евгений Куйвашев примет участие в инвестиционном форуме в Сочи
10:06 | 15.02.2018
На Урале будут судить банду грабителей-велосипедистов
09:48 | 15.02.2018
Какие марки автомобилей пользуются спросом у воришек? Статистика предпочтений угонщиков
09:38 | 15.02.2018
В екатеринбургском доме-интернате появится «тренировочная квартира» для приемных родителей
09:35 | 15.02.2018
Блогера Илью Варламова не пустили в «Ельцин-центр»
09:24 | 15.02.2018
Утром в центре Екатеринбурга сгорел автомобиль Fiat Doblo
09:08 | 15.02.2018
Сотрудникам МУП в Дружинино выплатили зарплаты через суд
21:41 | 14.02.2018
В Екатеринбурге планируют плавить снег вместо его уборки
21:21 | 14.02.2018
Администрация Среднеуральска собрала силовиков и чиновников, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу
20:46 | 14.02.2018
Финансовыми операциями в муниципальном предприятии Среднеуральска заинтересовались силовики