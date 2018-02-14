На Пермской эспланаде появятся искусственные холмы и еще один фонтан

18:01 | 15.02.2018

В администрации Перми состоялся круглый стол с участием депутатов Законодательного собрания и Пермской городской Думы, на котором обсудили концепцию развития городской эспланады в квартале №68, от здания Законодательного собрания до улицы Попова.



Эспланада - уникальное общественное городское пространство, которое является точкой притяжения горожан во время праздничных мероприятий. В рамках подготовки к 300-летию Перми краевые и городские власти проанализировали и систематизировали существующие концепты благоустройства эспланады.



Концепцию благоустройства эспланады от здания Законодательного собрания до улицы Попова презентовали депутатскому корпусу. В работе круглого стола принял участие глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Законодательного собрания, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Дмитрий Малютин, депутаты городской Думы.



Автором выбранной концепции стала компания «СБ-Девелопмент». Концепция, которую презентовал заместитель главы администрации города Вячеслав Торчинский, предполагает устройство еще одного фонтана, замену покрытий тротуаров и площадок, искусственные холмы по периметру площади, которые создавали бы уникальную среду, «природный» ландшафт в центре города, защищали бы центр площади от шумных улиц и ветра. На холмах живописными полосами предполагается посадка растений разных видов, а также установка качелей. Причем концепция предусматривает как летний, так и зимний вариант использования уникального пространства эспланады.



- Концепция учитывает успешный опыт проведения всех крупных фестивальных проектов, реализованных в Перми в последние годы, в том числе создания ледового городка, - отметил Вячеслав Торчинский.



Композиция холмов должна сформировать пространство из «перетекающих» одна в другую площадей. Центром одной из них является фонтан, а вторая ориентирована на быстровозводимую сцену, которая устанавливается в период проведения праздничных мероприятий.



В холмы предполагается встроить полукруглые многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха горожан, которые одновременно являются зрительскими местами с хорошим обзором сцены для большого количества людей. Такое решение позволяет максимально использовать площадь: зимой – для устройства ледового городка и новогодних гуляний, летом – для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов.



Но даже при большом масштабе, позволяющем организацию массовых праздничных мероприятий, благодаря закрытости площади от улицы она будет достаточно камерным пространством, парковой зоной для отдыха горожан.



Концепция была хорошо воспринята депутатами и получила их одобрение для дальнейшей реализации проекта.



- Эспланада – место встречи и притяжения горожан. Все гости города с удовольствием посещают это красивое место. Сегодня задача продолжить ее оформление. Надо сказать, что ни в одном российском городе нет такого широкого большого открытого пространства. Мы должны «обыграть» и сделать максимально эффективной эту точку нашего города. Проект, который мы увидели, – функциональный. Главное, что эспланаду по-прежнему можно будет использовать как зимой, так и летом, - отметил депутат Законодательного собрания Александр Бойченко.



Представленный проект доступен на сайте администрации Перми (gorodperm.ru/upload/news/2018/02/Osnovnoj_variant_19.12.17.pdf).