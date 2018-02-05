Житель Перми оштрафован за покушение на мошенничество в сфере страхования

14:18 | 7.02.2018

Свердловский районный суд признал 38-летнего пермяка виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и заведомо ложном доносе о преступлении, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Как установило главное следственное управление ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина заключил договор лизинга, по которому получил в пользование автомобиль Lexus. В этот же день машина была застрахована, в том числе и от угона.



Поначалу покупатель добросовестно вносил деньги в соответствии с графиком платежей. Затем, не имея права распоряжения иномаркой, мужчина решил инсценировать ее хищение и получить страховое возмещение.



Фактически обвиняемый продал машину третьему лицу. Как только покупатель забрал «Лексус», злоумышленник подал в полицию заявление об угоне. Действуя согласно своему плану, он обратился в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения по риску «хищение». Полиция пресекла противоправные действия. Ущерб, причиненный страховой компании, составил бы более 2,7 млн рублей.



Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.