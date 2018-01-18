В Пермском крае стартовал проект «Мы выбираем спорт!»

14:11 | 19.01.2018

С 18 января на сайте «Управляем вместе» в разделе «Голосования» действует опрос жителей Пермского края по проекту «Мы выбираем спорт!», который продлится до 31 января включительно.



Проект направлен на повышение качества спортивных мероприятий, а также формирование новой системы развития массового спорта на местах.



Муниципальными районами и городскими округами Пермского края разработаны творческие проекты в сфере спорта, которые включают в себя создание условий для развития массового спорта, пропаганду физкультуры и здорового образа жизни, а также обеспечение возможностей для занятий жителям муниципальных образований Пермского края. Важно, что проекты направлены на разные возрастные категории граждан.



Заявки на участие в проекте «Мы выбираем спорт!» на 2018 год подали 13 муниципальных районов (городских округов) Пермского края. Участники разделены на три группы исходя из численности населения. Субсидия победителю первой группы составит не более 7 млн рублей, для второй группы — не более 3,75 млн рублей и для третьей группы — 2,5 млн рублей.



По итогам проведения 1-го этапа конкурсного отбора ко второму туру допущены 7 муниципальных районов (городских округов) Пермского края:



1-я группа — Чусовской муниципальный район;



2-я группа — Губахинский городской округ и Чердынский муниципальный район;



3-я группа — Усольский, Ординский, Суксунский, Ильинский муниципальные районы.



На втором этапе конкурсного отбора право выбора проекта предоставляется жителям Пермского края, отдать свой голос можно на сайте «Управляем вместе» (permkrai.ru/program/votings). При этом один житель Пермского края вправе отдать голос за один проект. Голосование доступно для зарегистрированных пользователей.



Количество голосов жителей Пермского края по итогам открытого интернет-голосования будет учтено во время очной защиты проектов представителями муниципальных районов (городских округов) Пермского края.



Напомним, ранее губернатор Пермского края поставил задачу краевому правительству разработать программу развития массового и профессионального спорта в регионе. Глава Прикамья подчеркивал, что, с одной стороны, в регионе недостаточное количество спортивных объектов, а с другой — не загружены имеющиеся. «Будем приводить в порядок существующую материальную базу, строить новые объекты. Обеспечивать мероприятиями и те и другие, вовлекать людей в систематические занятия спортом», — говорит Максим Решетников.



Отметим, консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры региона на ближайшие пять лет — 1,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство спортивных объектов и проведение спортивных мероприятий на территории региона. Бюджет Пермского края предусматривает в период с 2018 по 2020 год построить более 100 спортивных площадок и 30 межшкольных стадионов.