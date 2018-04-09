Общественники выступили за введение повременного тарифа в метро Екатеринбурга

20:36 | 10.04.2018

Представители свердловского фонда «Гражданский патруль» объявили сбор подписей за внедрение пересадочного тарифа в метро. Соответствующая петиция опубликована на сайте организации на имя сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба.



По мнению авторов петиции, повременной тариф в метро позволит снизить стоимость передвижения по Екатеринбургу на общественном транспорте и уменьшит напряжение от ряда негативных последствий пользования личным автотранспортом. Однако на сегодняшний день данную петицию подписали лишь несколько десятков человек.



Напомним, повременной тариф действует на всем наземном транспорте в Екатеринбурге с 1 февраля 2018 года, хотя, согласно данным администрации города, в феврале пересадочный тариф выбрали всего чуть более 2 400 пассажиров, что составляет 0,61% от общего числа владельцев Е-карт.



Фото: plummynews.ru