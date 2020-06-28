Пермь: газетный номер
12:53 | 29.06.2020
В Пермском крае активно идет досрочное голосование по поправкам в Конституцию
Многие представители власти, общественных и религиозных организаций уже сделали свой выбор
В рамках досрочного голосования в Прикамье работает система «мобильный избиратель», организовано надомное и выездное голосование по месту работы (на предприятиях, в офисах). Избирательные участки 25-30 июня работают с 10:00 до 17:00, с 17:30 до -22:00 организуется подворовое голосование по графику УИК.
1 июля избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. С первого дня работы здесь принимаются все необходимые меры безопасности. Избирателям выдаются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, все обеспечиваются индивидуальной ручкой. Все присутствующие на избирательном участке экипированы в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Механизм досрочного голосования оправдывает себя. Жители активно идут на избирательные участки, не создавая скопления людей. В числе первых голосуют представители всех ветвей власти и общественных организаций. Избиратели высоко оценивают организацию голосования и меры по обеспечению безопасности.
- Организация голосования - на высоком уровне, - отмечает Герой России Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края и пенсионер МВД. - Здесь находятся и работники МВД, и члены Избиркома, и наблюдатели. Я пришел голосовать, потому что думаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор.
Тайсин Марсель Хазрат, имам, Духовное Управление мусульман Пермского края:
- Для меня важно прийти и сделать свой выбор. Одной из важных для меня поправок является та, где говорится о льготах пенсионерам и ежегодных перерасчетах. Также важным моментом для меня является религиозная поправка. Впервые в Конституции упоминается о Боге. Люди должны быть более просвещены в этой области, особенно это касается детей. Я работал почти 40 лет преподавателем в разных школах. Поэтому для меня важным моментом является работа именно с детьми. Хорошо, что учителям надбавки сделали, потому что от классных руководителей зависит воспитание наших детей. Голосование организовано на хорошем уровне. Все предусмотрено, показывают, куда идти, все продумано, чтобы не было скопления людей, все санитарные нормы соблюдены. Очень удобно, что можно проголосовать даже у дома. С точки зрения безопасности все очень хорошо.
ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние ведомости»
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