Сергей Кущенко примет участие в спортивном празднике в Перми

13:04 | 8.02.2019

В воскресенье, 10 февраля, в 11:00 на хоккейной площадке «Техно-школы им. Савиных» (Новые Ляды, ул. Островского, 87) начнется праздничное спортивное мероприятие «Спорт – здоровое будущее».



Ожидаются показательные выступления фигуристов, спортивные эстафеты и зимние спортивные игры. Состоится также товарищеский матч хоккеистов и массовое катание на коньках. Спортивное событие организовано коллективом «Техно-школы им. Савиных».

Член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко примет участие в мероприятии.