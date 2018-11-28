С 1 декабря заработная плата сотрудников Группы «Уралкалий» будет проиндексирована на 4 %

09:44 | 30.11.2018

Совет директоров принял решение об индексации заработной платы для всех категорий сотрудников Группы «Уралкалий» в размере 4 % с 1 декабря 2018 года.



В соответствии с коллективным договором «Уралкалий» обеспечивает повышение заработной платы сотрудникам не реже одного раза в год. Размер индексации окладов определяется в том числе по результатам анализа рынка труда, а также эффективности работы специалистов компании. В 2017 году размер индексации составил 3 %.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:



– «Уралкалий», как социально ответственный работодатель, неукоснительно выполняет требования коллективного договора компании, в частности ежегодно индексирует размер окладов сотрудников. Благодарю совет директоров за поддержку этой инициативы. Уверен, что профессиональный коллектив сотрудников Группы «Уралкалий» успешно справится со всеми задачами, поставленными на следующий год.