В Перми прошли последние в этом году встречи глав районов с населением

16:57 | 22.11.2018

Заключительные в 2018 году встречи руководства районов с населением посетили более 350 жителей города. Мероприятия прошли во всех семи районах краевой столицы и в поселке Новые Ляды.



354 пермяка пришли, чтобы задать свои вопросы. Лидирует Орджоникидзевский район, где встречу посетили 107 человек. Всего в 2018 году в таких встречах приняли участие более 1600 горожан.



21 ноября пермяков больше всего интересовали вопросы благоустройства, освещения, ЖКХ, транспорта и др. По большей части ответы получены на месте, остальные вопросы поставлены на контроль. На них ответят в течение 30 дней.