ОНФ создаст в Прикамье 12 тематических площадок для более эффективного контроля исполнения нового майского указа президента

11:02 | 4.07.2018

Решение о создании 12 тематических площадок было принято на заседании штаба регионального отделения ОНФ.



Направления будут совпадать с разделами майского указа президента Владимира Путина: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.



На каждой тематической площадке будут работать по три сомодератора — это профессионалы в соответствующих сферах, как члены регионального штаба, так и приглашенные специалисты.



Дарья Эйсфельд, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, депутат краевого ЗС, отметила, что новый формат работы ОНФ, являющийся общим для центрального и региональных штабов, — это возможность не только более эффективно контролировать исполнение нового майского указа президента. К работе привлечено большое количество признанных в своих областях специалистов, работающих «на земле»:



— Они смогут не только вовремя реагировать на проблемы в своих отраслях, но и формировать предложения для эффективного исполнения задач, поставленных президентом. Вместе с тем это не означает, что площадки закрыты для новых людей. Любой неравнодушный человек, так было и раньше, может привнести свою инициативность, свои идеи к нам в региональное отделение.