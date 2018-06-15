Две жительницы Прикамья обвиняются в убийстве односельчанки

12:48 | 18.06.2018

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, двум жительницам города Верещагино предъявлено первоначальное обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору.



По данным следствия, 12 июня в Верещагино у дам возникла ссора: пожилая женщина не принесла спиртное, на покупку которого ей дали 100 рублей. Подруги 37 и 35 лет задушили свою 61-летнюю односельчанку электрическим шнуром.



Женщины задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование продолжается.