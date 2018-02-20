В центре Перми планируется отремонтировать фасады домов

18:36 | 21.02.2018

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты рассмотрели проект решения «Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми».



Проектом решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены средства в размере 20 000,0 тыс. руб. в 2018 году, по 80 000,0 тыс. руб. в 2019 и 2020 годах на мероприятия по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов. Также расходы предусмотрены муниципальной программой «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми».



В документе говорится о предоставлении мер финансовой поддержи за счет бюджета города Перми на финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт фасадов 50 многоквартирных домов, расположенных в центральном планировочном районе. Работы пройдут в рамках подготовки к 300-летию Перми.



В перечень включены многоквартирные дома, расположенные на Комсомольском проспекте, ул. Г. Хасана (центральная часть города), а также дома по ул. Краснова, 26 и 28, прилегающие к Комсомольскому проспекту и требующие капитального ремонта фасадов.



Депутаты задали ряд вопросов по техническим аспектам, связанным с выделением средств для домов, у которых есть специальный счет, а также о соотношении выделения денежных средств со стороны бюджета города Перми и Фонда по капитальному ремонту многоквартирных домов Пермского края и по перспективам ремонта центральных улиц в других районах Перми.



«У нас в пятом созыве была похожая программа, мы выполняли ремонт улицы Ленина и частично Компроса, поэтому у меня просьба к новому заместителю главы администрации и новому начальнику департамента градостроительства и архитектуры изучить опыт. По предложению Контрольно-счетной палаты предусмотрен контроль с периодичностью раз в квартал по отчету на комитете. Мы будем планировать выездное заседание комитета, по опыту прошлого года сразу скажу, что мы поедем на наиболее проблемные дома. Нужно сделать так, чтобы ремонт был выполнен качественно», - сказал председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев.



Члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 27 февраля.