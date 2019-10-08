Согласно плану развития, в Екатеринбурге появятся вторая ветка метро и новые трамвайные пути

13:40 | 8.10.2019

Фото: metro-ektb.ru

В Екатеринбурге планируется построить вторую линию метро и 14 новых трамвайных путей к 2035 году. Об этом сообщается в проекте генплана развития города на сайте администрации Екатеринбурга.



Согласно содержанию документа трамвайные линии в Академический и Солнечный микрорайоны и в Верхнюю Пышму должны построить до 2025 года. А к 2035 году власти намереваются построить ещё 10 трамвайных путей: по улицам Бакинских Комиссаров, Большакова и Серова,Волгоградской, Героев России – Готвальда, продолжение путей по Татищева, на Уктус и Широкую Речку, свои линии в Академическом и Солнечном, а также прямую линию через улицы Бориса Ельцина и 8 Марта.



Кроме того, согласно генплану, станции метрополитена «Янтарная» и «Каменные палатки» появятся к 2025 году. А станции ветки - «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная», «Студенческая» введут в эксплуатацию к 2035 году. К этому же времени планируется построить третью ветку от Академической до Шарташской.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»