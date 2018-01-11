Анатолий Литовченко проконтролировал окончание работ на ФОК в Южноуральске

15:23 | 12.01.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко прибыл в Южноуральск и оценил результат работ по строительству ледовой арены «Южный Урал».



Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс хотели построить здесь еще в 2013 году и даже возвели коробку, но дело застопорилось. С годами проект устарел и был сделан новый. Работу ускорил глава региона Борис Дубровский, а также то, что ФОК попал в федеральную программу и стал открытым комплексом для всех желающих. Здесь будут заниматься в секциях фигурного катания и хоккея, а также проводиться открытые катания. Всего комплекс смогут посещать до ста южноуральцев ежегодно.



Отметим, что ледовую арену откроют уже через пару недель, сейчас заканчивается монтаж раздевалок и спортинвентаря. Уже залили лед, который скоро разровняют в идеальную поверхность. Парламентарий лично оценил изменения и поставил отличные оценки работе, которую провела команда местного мэра Александра Лазарева.



— Буквально на глазах, месяц за месяцем, день за днем из одних стен вырос этот замечательный дворец, — сказал Анатолий Литовченко.