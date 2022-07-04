«Единая Россия» выполнила половину показателей народной программы на 2022 год

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании Программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.Как отметил Дмитрий Медведев, работа над реализацией народной программы идёт хорошими темпами, но её надо сделать ещё более активной и учесть не только предварительные планы, но и все запросы граждан в текущих условиях, подчеркнул Дмитрий Медведев.«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», - сказал он.Он подчеркнул - за выполнение народной программы каждый представитель «Единой России» несёт персональную ответственность.В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.«Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор», — подчеркнул Андрей Турчак.Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе — 11 Указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства.Итоги реализации народной программы «Единой России» за первое полугодие 2022 года представили на заседании Программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.О работе в сфере социальной политики, поддержки экономики, образования и здравоохранения рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак и координаторы направлений народной программы.Как отметил Дмитрий Медведев, работа над реализацией народной программы идёт хорошими темпами, но её надо сделать ещё более активной и учесть не только предварительные планы, но и все запросы граждан в текущих условиях, подчеркнул Дмитрий Медведев.«Несмотря на то, что мы находимся в весьма сложном периоде развития страны, несмотря на спецоперацию, с партии никто не снимал повседневных задач. Люди живут здесь и сейчас, а не будущими нашими идеями или теми высокими целями, которыми государство руководствуется при принятии важных решений», - сказал он.Он подчеркнул - за выполнение народной программы каждый представитель «Единой России» несёт персональную ответственность.В свою очередь Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы «Единой России» уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов: школы, детские сады, медучреждения, спорткомплексы, почтовые отделения.«Реконструировано 425 культурно-досуговых центров на селе, по программе социальной газификации подключено 72 тысячи домов и 160 тысяч земельных участков. Наша задача — сделать так, чтобы за каждым объектом народной программы был закреплен ответственный депутат или сенатор», — подчеркнул Андрей Турчак.Кроме того, отметил секретарь Генсовета, в ходе реализации народной программы принято 166 нормативно-правовых актов. В их числе — 11 Указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства.